Крым и приграничье РФ будут без парадов на 9 мая, а Москва может остаться без связи
В Севастополе россияне отменили военный парад 9 мая. Аналогичные решения были приняты в Белгороде, Курске, Краснодаре, а в Москве оккупанты уже жалуются на перебои связи во время репетиций к параду. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, что график праздничных мероприятий будет доведен до организаторов, но не будет публиковаться "по понятным причинам".
Российские же оккупанты планируют провести возложение цветов и концерты во всех муниципалитетах, а также онлайн-версию "Бессмертного полка".
Оккупанты не проводят военные парады в Севастополе с 2023 года из "соображений безопасности".
Парад на 9 мая россияне также отменили в Краснодаре.
"Парада в Краснодаре не будет из-за того, что парад будет в Новороссийске. Потому что это большой риск – практически каждую ночь объявляется воздушная опасность", – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на пленарном заседании Законодательного собрания региона 24 апреля.
По его словам, решение связано с "высоким уровнем угрозы воздушных атак со стороны Вооруженных Сил Украины".
В Курске и Белгороде также не будут проводить военный парад на 9 мая.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, это "связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил ужесточить антитеррористические меры".
"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вопросы салюта и шествия "бессмертного полка", по словам губернатора, рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и будут исходить из вопросов безопасности.
Между тем в Москве 5 мая российские пропагандистские ресурсы массово жалуются на проблемы с мобильной связью и интернетом.
Сбои коснулись всех основных операторов – Т2, МТС и Билайн. Также были жалобы на плохую работу мессенджера Telegram, в частности, на отсутствие уведомлений.
Россияне отмечают, что проблемы начались во время репетиции парада, который должен пройти 9 мая.
"Возможны ограничения доступа к Интернету в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий", – сообщили в ответ на жалобы российские власти сообщили.
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