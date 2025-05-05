Крим та прикордоння РФ будуть без парадів на 9 травня, а Москва може залишитися без зв'язку

Севастополь (Фото: wikipedia.org)

У Севастополі росіяни скасували військовий парад 9 травня. Аналогічні рішення ухвалили в Бєлгороді, Курську, Краснодарі, а у Москві окупанти вже скаржаться на перебої зв’язку під час репетицій до параду. Про це повідомляють пропагандистські ресурси.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв уточнив, що графік святкових заходів буде доведено до організаторів, але не публікуватиметься "зі зрозумілих причин".

Натомість російські окупанти планують провести покладання квітів і концерти в усіх муніципалітетах, а також онлайн-версію "Безсмертного полку".

Окупанти не проводять військові паради в Севастополі з 2023 року через "безпекові міркування".

Парад на 9 травня росіяни також скасували у Краснодарі.

"Параду в Краснодарі не буде через те, що парад буде в Новоросійську. Тому що це великий ризик – практично щоночі оголошується повітряна небезпека", – заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв на пленарному засіданні Законодавчих зборів регіону 24 квітня.

За його словами, рішення пов'язане з "високим рівнем загрози повітряних атак з боку Збройних Сил України".

У Курську та Бєлгороді також не будуть проводити військовий парад на 9 травня.

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, це "пов'язано з позицією оперативного штабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи".

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки й військовослужбовців у центрі Бєлгорода", – заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Питання салюту і ходи "безсмертного полку", за словами губернатора, розглянуть на найближчому засіданні оперштабу і будуть виходити з питань безпеки.

Тим часом у Москві 5 травня російські пропагандистські ресурси масово скаржаться на проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

Збої торкнулися всіх основних операторів – Т2, МТС і "Білайн". Також були скарги на погану роботу месенджера Telegram, зокрема на відсутність сповіщень.

Росіяни зазначають, що проблеми почались під час репетиції параду, який має відбутися 9 травня.

"Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв’язку із забезпеченням безпеки святкових заходів", – повідомила у відповідь на скарги російська влада повідомила.