В ЕС объявят о создании трибунала для военных преступлений России против Украины 9 мая

Кая Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Украина вместе с Евросоюзом 9 объявят о создании специального трибунала, который будет сосредоточен на преследовании диктатора Владимира Путина и других российских чиновников за их роль в развязывании войны в Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

"Завтра мы предоставим окончательную политическую поддержку созданию трибунала по военным преступлениям. Не будет безнаказанности, будет ответственность за совершенные преступления. Также те, кто действительно начал эту войну", – сказала она.

По данным Bloomberg, 9 мая министры иностранных дел стран ЕС посетят Львов, где официально объявят о создании трибунала.

30 апреля 2024 г. Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы для заключения соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

В начале февраля 2025 года генсек Совета Европы Ален Берсе говорил, что специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины может быть создан уже в этом году, если будет достигнуто соглашение на международном уровне.