Зеленский: Украина будет работать над трибуналом для РФ даже после окончания войны
Украина будет работать над трибуналом для России даже после завершения горячей фазы войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с иностранными лидерами и медиа.
"Вы знаете, мы сегодня много говорили, что нам нужен справедливый долгосрочный мир. В этой войне сложно обрести справедливость, потому что это объясняется теми шагами, что делает Россия, и тем способом, которым ведется война, сколько людей погибло. Тысячи сейчас находятся в тюрьмах, дети были похищены", – отметил глава государства.
Именно поэтому Украина не может забыть это, добавил Зеленский.
Он надеется, что украинские партнеры разделяют это мнение и сделают все, чтобы отвечали все люди, начавшие эту неспровоцированную войну.
"И, конечно, мы будем работать над трибуналом даже после завершения горячей фазы этой войны. Конечно, мы не забудем наших людей", – подытожил он.
- В июле 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В ОП заявили, что открытие этого центра – это шаг к спецтрибуналу над властями РФ.
- В Совете Европы сообщили, что специальный трибунал для расследования преступления агрессии против Украины может быть создан уже в 2025 году, если будет достигнуто соглашение на международном уровне.
- Газета The Telegraph со ссылкой на неназванных западных чиновников заявила, что США дали понять, что могут выйти из международных усилий по преследованию России за вторжение в Украину.