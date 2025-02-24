Зеленский: Украина будет работать над трибуналом для РФ даже после окончания войны

Также президент надеется, что партнеры сделают все, чтобы отвечали все люди, начавшие эту неспровоцированную войну

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Украина будет работать над трибуналом для России даже после завершения горячей фазы войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с иностранными лидерами и медиа.

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"Вы знаете, мы сегодня много говорили, что нам нужен справедливый долгосрочный мир. В этой войне сложно обрести справедливость, потому что это объясняется теми шагами, что делает Россия, и тем способом, которым ведется война, сколько людей погибло. Тысячи сейчас находятся в тюрьмах, дети были похищены", – отметил глава государства.

Именно поэтому Украина не может забыть это, добавил Зеленский.

Он надеется, что украинские партнеры разделяют это мнение и сделают все, чтобы отвечали все люди, начавшие эту неспровоцированную войну.

"И, конечно, мы будем работать над трибуналом даже после завершения горячей фазы этой войны. Конечно, мы не забудем наших людей", – подытожил он.