Зеленський: Україна працюватиме над трибуналом для РФ навіть після закінчення війни
Україна працюватиме над трибуналом для Росії навіть після завершення гарячої фази війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними лідерами та медіа.
"Ви знаєте, ми сьогодні багато говорили, що нам потрібний справедливий довготривалий мир. У цій війні складно знайти справедливість, бо це пояснюється тими кроками, які робить Росія, і той спосіб, в який ведеться війна, скільки людей загинуло. Тисячі зараз знаходяться у в'язницях, дітей було викрадено", – зазначив голова держави.
Саме тому Україна не може цього забути, додав Зеленський.
Він сподівається, що українські партнери поділяють цю думку, і зроблять усе, аби відповідали всі люди, які розпочали цю неспровоковану війну.
"І, звичайно, ми будемо працювати над трибуналом навіть після завершення гарячої фази цієї війни. Звичайно, ми не забудемо наших людей", – підсумував він.
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- У Раді Європи повідомили, що спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України може бути створений уже у 2025 році, якщо буде досягнута угода на міжнародному рівні.
- Газета The Telegraph із посиланням на неназваних західних чиновників заявила, що США дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування Росії за вторгнення в Україну.