"Это сознательный шаг". Фицо жалуется, что Эстония не пускает его самолет в Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо, неоднократно выражавший желание присутствовать в Москве 9 мая, посетовал, что ему в этом препятствует Эстония. Соответствующее обращение политик опубликовал в Facebook.
По словам Фицо, Эстония сообщила, что не позволит словацкому самолету пересечь ее воздушное пространство.
"Это, конечно, сознательный шаг, направленный на срыв моей поездки в Москву по случаю официальных торжеств к 80-летию завершения Второй мировой войны. Это серьезно нарушает наш график и усложняет ситуацию, ведь мы уже не успеваем на запланированные мероприятия завтра вечером, 8 мая, в Москве."
В то же время он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут, "который позволит нам вовремя приехать для участия в возложении венков к могиле Неизвестного солдата утром 9 мая".
Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока.
- Сегодня, 7 мая, с препятствиями столкнулся президент Сербии Александр Вучич. Сначала Литва и Латвия запретили пролет своим небом, а затем стало известно, что самолет Вучича застрял в аэропорту Баку.
- Впрочем, уже через два часа спустя Вучич прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.