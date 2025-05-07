"Это сознательный шаг". Фицо жалуется, что Эстония не пускает его самолет в Москву

Словацкий премьер заявил, что делается все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут и "успеть до 9 мая"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Премьер Словакии Роберт Фицо, неоднократно выражавший желание присутствовать в Москве 9 мая, посетовал, что ему в этом препятствует Эстония. Соответствующее обращение политик опубликовал в Facebook.

По словам Фицо, Эстония сообщила, что не позволит словацкому самолету пересечь ее воздушное пространство.

"Это, конечно, сознательный шаг, направленный на срыв моей поездки в Москву по случаю официальных торжеств к 80-летию завершения Второй мировой войны. Это серьезно нарушает наш график и усложняет ситуацию, ведь мы уже не успеваем на запланированные мероприятия завтра вечером, 8 мая, в Москве."

В то же время он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут, "который позволит нам вовремя приехать для участия в возложении венков к могиле Неизвестного солдата утром 9 мая".

Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока.