В Кремле заявили, что Алиев не приедет в Москву на 9 мая. У него другие дела
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отказался от визита в Москву на 9 мая. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает российское пропагандистское медиа Интерфакс.
"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву [отец Ильхама Алиева, третий президент Азербайджана]", – сказал он.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит также не сможет приехать в Москву, поскольку у него, как утверждается, диагностировали коронавирус.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Пропагандисты РФ также сообщили о прибытии лидера КНР Си Цзиньпина.
Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока. Среди них – премьер Словакии Роберт Фицо.