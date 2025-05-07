В Кремле заявили, что Алиев не приедет в Москву на 9 мая. У него другие дела

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков заявил, что у президента Азербайджана есть другие планы – он должен принять участие во внутренних мероприятиях

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отказался от визита в Москву на 9 мая. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает российское пропагандистское медиа Интерфакс.

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"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву [отец Ильхама Алиева, третий президент Азербайджана]", – сказал он.