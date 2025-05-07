Трамп официально объявил 8 мая в США Днем победы над нацизмом во Второй мировой

Ранее президент США утверждал, что Америка внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая национальным праздником, посвященным празднованию 80-летия победы союзных сил над национал-социализмом и фашизмом, а также завершения Второй мировой войны в Европе. Соответствующий документ появился на сайте Белого дома.

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В обращении Трамп отметил, что в этот день США чтят героизм и силу своих вооруженных сил, а также "вновь подтверждают свое стремление защищать свободу и независимость от любых угроз, как из-за границы, так и внутри страны".

Он отметил важность участия США в войне после нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, что стало моментом, когда Соединенные Штаты вступили "в одно из величайших сражений между добром и злом".

"В течение четырех лет борьбы более 250 000 американцев погибли, защищая свою страну и цивилизацию от нацистского режима. Сегодня и всегда Америка чтит их память и воздает должное их жертве", – сказал Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул важность мира через силу, отметив, что "без огромных жертв американских солдат мир после войны был бы совсем другим". Он напомнил, что 8 мая 1945 года произошла безусловная капитуляция Германии, и пообещал, что продолжит работать над тем, чтобы предотвратить новые войны и сократить потери жизней.

"Учитывая это, я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, с полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 8 мая 2025 года днем празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", – подытожил Трамп.

2 мая 2025 года Трамп заявил, что Америка якобы внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, поэтому объявил 8 мая днем "победы" США.

8 мая в Европе отмечают День победы во Второй мировой войне. Именно 8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине. В этот день во всей Европе, Англии и Америке люди выходили на праздничные демонстрации.