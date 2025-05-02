Трамп провозгласил 8 мая днем "победы США" во Второй мировой войне

Трамп заявил, что США будут теперь праздновать победы во Второй и Первой мировых войнах

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка якобы внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, поэтому объявил 8 мая днем "победы" США. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День Победы в Первой", – написал Трамп.

Президент США считает, что именно Штаты "выиграли обе войны".

"Никто не был близок нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем – это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы", – подытожил Трамп.

Справка 8 мая в Европе отмечают День победы во второй мировой войне. Именно 8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине. В этот день во всей Европе, Англии и Америке люди выходили на праздничные демонстрации. 8 мая в Европе отмечают День победы во второй мировой войне. Именно 8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине. В этот день во всей Европе, Англии и Америке люди выходили на праздничные демонстрации.

26 апреля стало известно, что доллар США за первые 100 дней президентства Трампа продемонстрировал самые плохие показатели со времен Ричарда Никсона (1973 год).

28 апреля лидер меньшинства в американском Сенате Чак Шумер (Демократическая партия) осудил действия Трампа в отношении российско-украинской войны и заявил, что Соединенные Штаты таким образом рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "слабой" перед внешними врагами.

29 апреля член Палаты представителей Шри Танедар (Демократическая партия) инициировал импичмент Трампу, обвинив его в посягательстве на конституционный строй и демократию.