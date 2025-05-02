Трамп провозгласил 8 мая днем "победы США" во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка якобы внесла наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, поэтому объявил 8 мая днем "победы" США. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День Победы в Первой", – написал Трамп.
Президент США считает, что именно Штаты "выиграли обе войны".
"Никто не был близок нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем – это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы", – подытожил Трамп.
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