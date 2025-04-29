"Тираническое превышение полномочий". Конгрессмен-демократ инициировал импичмент Трампа
Член Палаты представителей Шри Танедар (Демократическая партия) инициировал импичмент президенту США Дональду Трампу, обвинив его в посягательстве на конституционный строй и демократию. Об этом говорится в заявлении Танедара в Х.
По мнению конгрессмена, Трамп "неоднократно демонстрировал, что он не может занимать пост президента".
"Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", – сказал Танедар.
Член Палаты представителей инициировал импичмент по семи статьям. В частности, "препятствование правосудию и злоупотребление исполнительной властью", "узурпация полномочий по ассигнованиям", "злоупотребление торговыми полномочиями и международная агрессия", "нарушение прав, гарантированных Первой поправкой", "создание незаконного офиса" (речь идет о Департаменте эффективности правительства США, или DOGE. – Ред.), "взяточничество и коррупция" и "тираническое превышение полномочий".
Шри Танедарь призвал Конгресс отреагировать на действия президента США.
"Его незаконные действия подорвали систему правосудия, нарушили разделение власти и поставили личную власть и эгоистические интересы выше государственной службы. Мы не можем ожидать еще большего вреда. Конгресс должен действовать", – заявил Танедар.
Как сообщает Fox News, представительница Белого дома Лиз Хьюстон отвергла обвинения Танедара и назвала его инициативу политически мотивированной.
"Каждое действие, предпринятое президентом Трампом и его администрацией, полностью законно и прочно укоренено в воле американского народа. Отчаянный трюк демократов с импичментом – это не что иное, как безрассудный политический акт, который американский народ видит насквозь", – сказала она.
Как отметил телеканал, инициатива по импичменту "почти наверняка" не будет иметь результатов в Палате представителей, которая контролируется Республиканской партией.
Инициатива Танедара – первая попытка объявить импичмент Трампу во время его второго срока в должности президента США.
Во время первого срока Палата представителей дважды объявляла Трампу импичмент, но в обоих случаях не хватило голосов в Сенате.
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