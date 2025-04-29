"Тиранічне перевищення повноважень". Конгресмен-демократ ініціював імпічмент Трампу

Це перша спроба оголосити імпічмент Трампу під час його другого терміну на посаді президента США

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Член Палати представників Шрі Танедар (Демократична партія) ініціював імпічмент президенту США Дональду Трампу, звинувативши його в посяганні на конституційний лад та демократію. Про це йдеться у заяві Танедара в Х.

На думку конгресмена, Трамп "неодноразово демонстрував, що він непридатний обіймати посаду президента".

"Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не "бореться за Америку". Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", – сказав Танедар.

Член Палати представників ініціював імпічмент за сімома статтями. Зокрема, "перешкоджання правосуддю та зловживання виконавчою владою", "узурпація повноважень щодо асигнувань", "зловживання торговельними повноваженнями та міжнародна агресія", "порушення прав, гарантованих Першою поправкою", "створення незаконного офісу" (йдеться про Департамент ефективності уряду США, або DOGE. – Ред.), "хабарництво та корупція" та "тиранічне перевищення повноважень".

Шрі Танедар закликав Конгрес відреагувати на дії президента США.

"Його незаконні дії підірвали систему правосуддя, порушили розподіл влади та поставили особисту владу та егоїстичні інтереси вище за державну службу. Ми не можемо чекати на ще більшу шкоду. Конгрес повинен діяти", – заявив Танедар.

Як повідомляє Fox News, представниця Білого дому Ліз Г'юстон відкинула звинувачення Танедара та назвала його ініціативу політично вмотивованою.

"Кожна дія, вжита президентом Трампом та його адміністрацією, є повністю законною та міцно вкоріненою у волі американського народу. Відчайдушний трюк демократів з імпічментом – це не що інше, як безрозсудний політичний акт, який американський народ бачить наскрізь", – сказала вона.

Як зазначив телеканал, ініціатива щодо імпічменту "майже напевно" не матиме результатів у Палаті представників, яка контролюється Республіканською партією.

Ініціатива Танедара – перша спроба оголосити імпічмент Трампу під час його другого терміну на посаді президента США.

Під час його першого терміну Палата представників двічі оголошувала Трампу імпічмент, але в обох випадках не вистачило голосів у Сенаті.