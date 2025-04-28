Сенатори розкритикували підхід Трампа до російсько-української війни

Сенатор Чак Шумер (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Лідер меншості в американському Сенаті Чак Шумер (Демократична партія) засудив дії президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни та заявив, що Сполучені Штати таким чином ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "слабкою" перед зовнішніми ворогами. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, занепокоєння Шумера щодо американо-європейських відносин виникло після того, як держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф минулого тижня пропустили саміт з європейськими союзниками у Лондоні, де мали обговорити припинення трирічної війни.

Таким чином, на думку сенатора, вони просигналізували про бажання адміністрації Трампа просувати пропозицію, яка підтримує Москву.

"Європейці заступилися за нас — увесь Захід заступився за нас. Вони вклали гроші. Вони використовували всілякі дипломатичні та економічні інструменти, щоб підтримати нас, і як Європа знову нам довірятиме, якщо Трамп відмовиться?" – поставив запитання Шумер.

Сенатор попередив, що стратегія Трампа може підбадьорити зовнішніх ворогів.

"Найгірше те, що це ознака того, що Сполучені Штати слабкі. Це надсилає сигнал кожному диктатору в Китаї, Північній Кореї, Ірані, що якщо ви встаєте і залякуєте Трампа, ви досягнете свого", – заявив він.

Шумер заявив, що було б "моральною трагедією підрізати Зеленського" і вийти з переговорів про припинення вогню. Однак президент США, на його думку, "прямує в цьому напрямку".

Деякі республіканці також починають негативно ставитися до підходу Трампа до війни. Зокрема сенатор Чак Грасслі попередив Трампа, що диктатор Володимир Путін "грає з Америкою в пацана", і закликав президента США ввести санкції проти Росії.