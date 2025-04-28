Сенаторы раскритиковали подход Трампа к российско-украинской войне

Сенатор Чак Шумер (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Лидер меньшинства в американском Сенате Чак Шумер (Демократическая партия) осудил действия президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны и заявил, что Соединенные Штаты таким образом рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "слабой" перед внешними врагами. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, беспокойство Шумера по поводу американо-европейских отношений возникло после того, как госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф на прошлой неделе пропустили саммит с европейскими союзниками в Лондоне, где должны были обсудить прекращение трехлетней войны.

Таким образом, по мнению сенатора, они просигнализировали о желании администрации Трампа продвигать предложение, поддерживающее Москву.

"Европейцы вступились за нас — весь Запад вступился за нас. Они вложили деньги. Они использовали всевозможные дипломатические и экономические инструменты, чтобы поддержать нас, и как Европа снова будет нам доверять, если Трамп откажется?" – задал вопрос Шумер.

Сенатор предупредил, что стратегия Трампа может ободрить внешних врагов.

"Хуже всего, что это признак того, что Соединенные Штаты слабы. Это посылает сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы встанете и запугиваете Трампа, вы достигнете своего", – заявил он.

Шумер заявил, что было бы "моральной трагедией подрезать Зеленского" и выйти из переговоров о прекращении огня. Однако президент США, по его мнению, "идет в этом направлении".

Некоторые республиканцы тоже начинают негативно относиться к подходу Трампа к войне. В частности, сенатор Чак Грассли предупредил Трампа, что диктатор Владимир Путин "играет с Америкой в пацана", и призвал президента США ввести санкции против России.