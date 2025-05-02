Трамп проголосив 8 травня днем "перемоги США" у Другій світовій війні

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка нібито зробила найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні, тому оголосив 8 травня днем "перемоги" США. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

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"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – на День Перемоги у Першій світовій війні", – написав Трамп.

Президент США вважає, що саме Штати "виграли обидві війни".

"Ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю і військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо – це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", – підсумував Трамп.

Довідка 8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні. В цей день у всій Європі, в Англії та Америці люди виходили на святкові демонстрації.

8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні. В цей день у всій Європі, в Англії та Америці люди виходили на святкові демонстрації. Однак важливо зазначити, що загалом Друга мирна війна завершилася лише 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала акт про капітуляцію на борту американського лінкора "Міссурі". Перед цим, 6 і 9 серпня, США завдали ядерних ударів по Японії. Першу атомну бомбу було скинуто на місто Хіросіма, а другу на місто Нагасакі.

26 квітня стало відомо, що долар США за перші 100 днів президентства Трампа продемонстрував найгірші показники з часів Річарда Ніксона (1973 рік).

28 квітня лідер меншості в американському Сенаті Чак Шумер (Демократична партія) засудив дії Трампа щодо російсько-української війни та заявив, що Сполучені Штати таким чином ризикують своїми європейськими альянсами та роблять країну "слабкою" перед зовнішніми ворогами

29 квітня член Палати представників Шрі Танедар (Демократична партія) ініціював імпічмент Трампу, звинувативши його в посяганні на конституційний лад та демократію.