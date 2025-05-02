Трамп проголосив 8 травня днем "перемоги США" у Другій світовій війні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка нібито зробила найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні, тому оголосив 8 травня днем "перемоги" США. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – на День Перемоги у Першій світовій війні", – написав Трамп.
Президент США вважає, що саме Штати "виграли обидві війни".
"Ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю і військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо – це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", – підсумував Трамп.
Однак важливо зазначити, що загалом Друга мирна війна завершилася лише 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала акт про капітуляцію на борту американського лінкора "Міссурі". Перед цим, 6 і 9 серпня, США завдали ядерних ударів по Японії. Першу атомну бомбу було скинуто на місто Хіросіма, а другу на місто Нагасакі.
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