Трамп офіційно оголосив 8 травня у США Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій

Раніше президент США стверджував, що Америка зробила найбільший внесок у перемогу в Другій світовій війні

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп оголосив 8 травня національним святом, присвяченим відзначенню 80-ї річниці перемоги союзних сил над націонал-соціалізмом і фашизмом, а також завершення Другої світової війни в Європі. Відповідний документ з'явився на сайті Білого дому.

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У зверненні Трамп зазначив, що в цей день США вшановують героїзм та силу своїх збройних сил, а також "знову підтверджують своє прагнення захищати свободу і незалежність від будь-яких загроз, як з-за кордону, так і зсередини країни".

Він наголосив на важливості участі США у війні після нападу Японії на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року, що стало моментом, коли Сполучені Штати вступили "в одну з найбільших битв між добром і злом".

"Протягом чотирьох років боротьби понад 250 000 американців загинули, захищаючи свою країну і цивілізацію від нацистського режиму. Сьогодні та завжди Америка вшановує їх пам'ять та віддає належне їхній жертві", – сказав Трамп.

Очільник Білого дому також підкреслив важливість миру через силу, зазначивши, що "без величезних жертв американських солдатів світ після війни був би зовсім іншим". Він нагадав, що 8 травня 1945 року відбулася безумовна капітуляція Німеччини, і пообіцяв, що продовжить працювати над тим, щоб запобігти новим війнам і скоротити втрати життів.

"З огляду на це, я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, з повноваженнями, наданими мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, проголошую 8 травня 2025 року днем святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", – підсумував Трамп.

2 травня 2025 року Трамп заявив, що Америка нібито зробила найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні, тому оголосив 8 травня днем "перемоги" США.

8 травня в Європі відзначають День перемоги в Другій світовій війні. Саме 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні. В цей день у всій Європі, в Англії та Америці люди виходили на святкові демонстрації.