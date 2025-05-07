У Кремлі заявили, що Алієв не приїде до Москви на 9 травня. У нього інші справи

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що у президента Азербайджану є інші плани – він має взяти участь у внутрішніх заходах

Володимир Путін та Ільхам Алієв (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в останню мить відмовився від візиту до Москви на 9 травня. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає російське пропагандистське медіа Інтерфакс.

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву [батько Ільхама Алієва, третій президент Азербайджану]", – сказав він.