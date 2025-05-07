У Кремлі заявили, що Алієв не приїде до Москви на 9 травня. У нього інші справи
Президент Азербайджану Ільхам Алієв в останню мить відмовився від візиту до Москви на 9 травня. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає російське пропагандистське медіа Інтерфакс.
"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву [батько Ільхама Алієва, третій президент Азербайджану]", – сказав він.
Президент Лаосу Тхонглун Сісуліт також не зможе приїхати до Москви, оскільки у нього, як стверджується, діагностували коронавірус.
Раніше стало відомо, що президент Сербії Александар Вучич прибув до Москви, де в аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Пропагандисти РФ також повідомили про прибуття лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Як повідомлялося раніше, для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу. Серед них – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.