"Це, звісно, свідомий крок". Фіцо жаліється, що Естонія не пускає його літак до Москви

Словацький прем'єр заявив, що робиться усе можливе, щоб знайти альтернативний маршрут і "встигнути до 9 травня"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово висловлював бажання бути присутнім у Москві 9 травня, пожалівся, що йому в цьому перешкоджає Естонія. Відповідне звернення політик опублікував у Facebook.

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За словами Фіцо, Естонія повідомила, що не дозволить словацькому літаку перетнути її повітряний простір.

"Це, звісно, свідомий крок, спрямований на зрив моєї поїздки до Москви з нагоди офіційних урочистостей до 80-річчя завершення Другої світової війни. Це серйозно порушує наш графік і ускладнює ситуацію, адже ми вже не встигаємо на заплановані заходи завтра ввечері, 8 травня, в Москві", – сказав очільник словацького уряду.

Водночас він наголосив, що робиться усе можливе, щоб знайти альтернативний маршрут, "який дозволить нам вчасно приїхати для участі в покладанні вінків до могили Невідомого солдата 9 травня вранці".

Як повідомлялося раніше, для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу.