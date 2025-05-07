"Це, звісно, свідомий крок". Фіцо жаліється, що Естонія не пускає його літак до Москви
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово висловлював бажання бути присутнім у Москві 9 травня, пожалівся, що йому в цьому перешкоджає Естонія. Відповідне звернення політик опублікував у Facebook.
За словами Фіцо, Естонія повідомила, що не дозволить словацькому літаку перетнути її повітряний простір.
"Це, звісно, свідомий крок, спрямований на зрив моєї поїздки до Москви з нагоди офіційних урочистостей до 80-річчя завершення Другої світової війни. Це серйозно порушує наш графік і ускладнює ситуацію, адже ми вже не встигаємо на заплановані заходи завтра ввечері, 8 травня, в Москві", – сказав очільник словацького уряду.
Водночас він наголосив, що робиться усе можливе, щоб знайти альтернативний маршрут, "який дозволить нам вчасно приїхати для участі в покладанні вінків до могили Невідомого солдата 9 травня вранці".
Як повідомлялося раніше, для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу.
- Сьогодні, 7 травня, із перешкодами зіштовхнувся президент Сербії Александар Вучич. Спочатку Литва та Латвія заборонили проліт своїм небом, а згодом стало відомо, що літак Вучича застряг в аеропорту Баку.
- Втім, вже за дві години потому Вучич прибув до Москви, де в аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.