Не только Эстония. Латвия и Литва запретили Фицо лететь над их территорией в Москву
Эстония, Латвия и Литва запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо перелет через свое воздушное пространство по направлению к Москве. Об этом сообщило словацкое издание Dennikn.
Как утверждает издание, пока неизвестно, по какому маршруту планировал двигаться правительственный самолет Словакии и должен ли он следовать именно в Россию.
Литва пока не прокомментировала возможный пролет словацкого премьер-министра, но, по данным эстонского общественного вещателя ERR, она запретила пролет президента Сербии Александара Вучича, ссылаясь на "технические и дипломатические" причины.
Кроме этого, по данным Kurir, Польша также отказала в разрешении на пролет.
В вечернем видеообращении 7 мая Фицо сообщил, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии об отказе в пролете самолета с ним на борту.
"Я расцениваю это как попытку намеренно сорвать мой визит в Москву", – заявил премьер Словакии.
Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока.
- Сегодня, 7 мая, с препятствиями столкнулся президент Сербии Александр Вучич. Сначала Литва и Латвия запретили пролет через свое небо, а затем стало известно, что самолет Вучича застрял в аэропорту Баку.
- Впрочем, уже два часа спустя Вучич прибыл в Москву, где в аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.