Не только Эстония. Латвия и Литва запретили Фицо лететь над их территорией в Москву

Сам премьер Словакии считает это попыткой сорвать его визит

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Эстония, Латвия и Литва запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо перелет через свое воздушное пространство по направлению к Москве. Об этом сообщило словацкое издание Dennikn.

Как утверждает издание, пока неизвестно, по какому маршруту планировал двигаться правительственный самолет Словакии и должен ли он следовать именно в Россию.

Литва пока не прокомментировала возможный пролет словацкого премьер-министра, но, по данным эстонского общественного вещателя ERR, она запретила пролет президента Сербии Александара Вучича, ссылаясь на "технические и дипломатические" причины.

Кроме этого, по данным Kurir, Польша также отказала в разрешении на пролет.

В вечернем видеообращении 7 мая Фицо сообщил, что "несколько минут назад" получил сообщение от Эстонии об отказе в пролете самолета с ним на борту.

"Я расцениваю это как попытку намеренно сорвать мой визит в Москву", – заявил премьер Словакии.

Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока.