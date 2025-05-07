Не лише Естонія. Латвія та Литва заборонили Фіцо летіти над їхньою територією до Москви

Сам прем’єр Словаччини вважає це спробою зірвати його візит

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Естонія, Латвія та Литва заборонили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо переліт через свій повітряний простір у напрямку Москви. Про це повідомило словацьке видання Dennikn.

Як стверджує видання, наразі невідомо, яким маршрутом планував рухатися урядовий літак Словаччини та чи мав він прямувати саме до Росії.

Литва поки що не прокоментувала можливий проліт словацького прем'єр-міністра, але, за даними естонського громадського мовника ERR, вона заборонила проліт президента Сербії Александара Вучича, посилаючись на "технічні та дипломатичні" причини.

Окрім цього, за даними Kurir, Польща також відмовила у дозволі на проліт.

У вечірньому відеозверненні 7 травня Фіцо повідомив, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про відмову у прольоті літака з ним на борту.

"Я розцінюю це як спробу навмисно зірвати мій візит до Москви", – заявив прем'єр Словаччини.

Як повідомлялося раніше, для участі в урочистостях із нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу.