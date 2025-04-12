"Оборонка" дала треть роста украинского ВВП в 2024 году – Сметанин

В прошлом году украинский ОПК произвел вооружений и техники на $9 млрд

Герман Сметанин (Фото: Минстратегпром)

В 2024 году треть роста украинского валового внутреннего продукта дал оборонно-промышленный комплекс страны. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, рассказал министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".

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По словам чиновника, в 2024-м ВВП Украины вырос на 3,9%, "оборонка" дала треть по этому росту – 1,27%.

Сметанин отметил, что в прошлом году украинский ОПК продолжил расти – увеличились и возможности производства вооружения и военной техники в семь раз.

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Если с 2022 на 2023 год возможность украинской "оборонки" выросла в три раза, то в 2024 году она увеличилась с $3 млрд до $20 млрд, добавил министр. Речь идет о способности ОПК Украины производить вооружение и военную технику внутри страны на эту сумму.

Фактически в 2024 году украинские производители изготовили вооружения и техники на $9 млрд, что в три раза больше, чем за год до этого (в 2023-м было произведено на $3 млрд, в 2022 году – на $1 млрд), добавил чиновник.

Он отметил, что Минстратегпром уже видит рост на 2025 год – до конца года анонсируют способность выработать внутри Украины вооружения и военной техники на $35 млрд.