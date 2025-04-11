Украинская оборонка работает над аналогом системы Patriot – Сметанин

Украина вела переговоры с производителями аналогов по частичной локализации производства на территории страны, рассказал министр

Брифинг "Украинское оружие 2024" (Фото: Минстратегпром)

Пока аналогов американским зенитно-ракетным комплексам Patriot на территории Украины нет, однако украинская оборонка работает над этим. Об этом на брифинге "Украинское оружие 2024" сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает корреспондент LIGA.net.

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"Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам противовоздушной обороны Patriot нет. Но наша оборонка имеет соответствующий проект, над ним работаем", – сказал Сметанин, не раскрывая деталей.

На уточняющий вопрос о том, есть ли в мире партнеры, с которыми Украина может работать над аналогом Patriot совместно, министр заявил, что Соединенные Штаты производят эти комплексы вместе с союзниками.

По его словам, Украина вела переговоры с производителями аналогов по частичной локализации производства данных систем на территории государства. Сметанин подчеркнул, что переговоры по этому поводу продолжаются.