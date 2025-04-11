Сметанин объяснил, почему Украина не открывает экспорт вооружения

В 2024 году было реализовано и профинансировано более $500 млн во внутреннее производство, утверждает министр

Герман Сметанин (Фото: Министерство обороны)

Сейчас Украина должна загружать локальное производство благодаря иностранным инвестициям и поставлять все изготавливаемое вооружение Силам обороны. Об этом на брифинге "Украинское оружие-2024" сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, комментируя возможность открытия экспорта, передает корреспондент LIGA.net.

"Наша задача для того, чтобы все производства, работающие на территории Украины, имели максимальную загрузку. Для этого правительство и страна в целом проводит очень много мероприятий, прилагает максимальные усилия для комментирования инвестиций именно в украинское производство", – сказал министр.

По словам Сметанина, в 2024 году было реализовано и профинансировано более $500 млн во внутреннее производство, достигнуты договоренности на более чем $1,5 млрд.

"Наша задача загружать локальное производство благодаря иностранным инвестициям и поставлять все вооружение, которое производится на территории Украины нашим Силам безопасности и обороны", — уточнил он.