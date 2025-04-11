Сметанін пояснив, чому Україна не відкриває експорт озброєння
Наразі Україна має завантажувати локальне виробництво завдяки іноземним інвестиціям і постачати все озброєння, яке виготовляється, Силам оборони. Про це на брифінгу "Українська зброя 2024" повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, коментуючи можливість відкриття експорту, передає кореспондентка LIGA.net.
"Наше завдання — щоб всі виробництва, які працюють на території України, мали максимальне завантаження. Для цього уряд і країна загалом проводять дуже багато заходів, докладають максимальних зусиль для комітнення інвестицій саме в українське виробництво", – сказав міністр.
За словами Сметаніна, у 2024 році було реалізовано та профінансовано понад $500 млн у внутрішнє виробництво, досягнуто домовленостей на більш як $1,5 млрд.
"Наше завдання — завантажувати локальне виробництво завдяки іноземним інвестиціям і постачати все озброєння, яке виробляється на території України до наших Сил безпеки та оборони", – уточнив він.
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