Сметанін пояснив, чому Україна не відкриває експорт озброєння

У 2024 році було реалізовано та профінансовано понад $500 млн у внутрішнє виробництво, стверджує міністр

Герман Сметанін (Фото: Міністерство оборони)

Наразі Україна має завантажувати локальне виробництво завдяки іноземним інвестиціям і постачати все озброєння, яке виготовляється, Силам оборони. Про це на брифінгу "Українська зброя 2024" повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, коментуючи можливість відкриття експорту, передає кореспондентка LIGA.net.

"Наше завдання — щоб всі виробництва, які працюють на території України, мали максимальне завантаження. Для цього уряд і країна загалом проводять дуже багато заходів, докладають максимальних зусиль для комітнення інвестицій саме в українське виробництво", – сказав міністр.

За словами Сметаніна, у 2024 році було реалізовано та профінансовано понад $500 млн у внутрішнє виробництво, досягнуто домовленостей на більш як $1,5 млрд.

"Наше завдання — завантажувати локальне виробництво завдяки іноземним інвестиціям і постачати все озброєння, яке виробляється на території України до наших Сил безпеки та оборони", – уточнив він.