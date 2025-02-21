Жумаділов заявив, що в Україні виробляють більше БпЛА, ніж держава може купити
Арсен Жумаділов (Фото: ДОТ)

Український ринок безпілотників виробляє більше продукції, ніж держава спроможна викуповувати для армії. Про це в коментарі LIGA.net розповів тимчасовий виконувач обов’язків директора Агенції оборонних закупівель, генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

За його словами, в Україні є різниця між спроможністю ринку і поточним станом фінансів: державного бюджету, бюджетів інших рівнів, непублічних джерел фінансування, таких як благодійні фонди тощо.

"Сукупна спроможність ринку станом на сьогодні вже більша, ніж сукупна спроможність нас, замовників, викуповувати ці обсяги", – констатував посадовець.

На його думку, це актуалізує питання щодо дозволу на експорт дронів, але чи будуть надаватися такі дозволи чи ні, на яких умовах, на яких підставах – це питання обговорюється.

"Наразі ми в АОЗ сформували свої пропозиції до Міністерства оборони. Яке саме буде ухвалене рішення, наразі невідомо", – уточнив Жумаділов.

Він додав, що станом на середину лютого контрактування безпілотних систем триває, відповідно до обсягу бюджету, виділеного на БпЛА. Протягом наступних тижнів в АОЗ обіцяють цю роботу виконати в повному обсязі.

  • 5 січня 2025 року Сирський повідомив, що в українському війську зросла кількість застосування безпілотників. Тільки за грудень 2024-го було уражено понад 54 000 цілей росіян, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.
  • У Міноборони заявили, що кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року.
  • 9 лютого Міноборони оголосило про запуск проєкту "Лінія дронів", який має "кардинально посилити" бригади та масштабувати досвід ефективного знищення окупантів.
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