Жумаділов заявив, що в Україні виробляють більше БпЛА, ніж держава може купити

Посадовець констатував, що це актуалізує питання щодо дозволу на експорт безпілотників

Арсен Жумаділов (Фото: ДОТ)

Український ринок безпілотників виробляє більше продукції, ніж держава спроможна викуповувати для армії. Про це в коментарі LIGA.net розповів тимчасовий виконувач обов’язків директора Агенції оборонних закупівель, генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

За його словами, в Україні є різниця між спроможністю ринку і поточним станом фінансів: державного бюджету, бюджетів інших рівнів, непублічних джерел фінансування, таких як благодійні фонди тощо.

"Сукупна спроможність ринку станом на сьогодні вже більша, ніж сукупна спроможність нас, замовників, викуповувати ці обсяги", – констатував посадовець.

На його думку, це актуалізує питання щодо дозволу на експорт дронів, але чи будуть надаватися такі дозволи чи ні, на яких умовах, на яких підставах – це питання обговорюється.

"Наразі ми в АОЗ сформували свої пропозиції до Міністерства оборони. Яке саме буде ухвалене рішення, наразі невідомо", – уточнив Жумаділов.

Він додав, що станом на середину лютого контрактування безпілотних систем триває, відповідно до обсягу бюджету, виділеного на БпЛА. Протягом наступних тижнів в АОЗ обіцяють цю роботу виконати в повному обсязі.