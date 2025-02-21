Жумадилов заявил, что в Украине производят больше БпЛА, чем государство может купить
Украинский рынок беспилотников производит больше продукции, чем государство способно выкупать для армии. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал временный исполняющий обязанности директора Агентства оборонных закупок, генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.
По его словам, в Украине есть разница между способностью рынка и текущим состоянием финансов: государственного бюджета, бюджетов других уровней, непубличных источников финансирования, таких как благотворительные фонды и т.д.
"Совокупная способность рынка по состоянию на сегодня уже больше, чем совокупная способность нас, заказчиков, выкупать эти объемы", – констатировал чиновник.
По его мнению, это актуализирует вопрос разрешения на экспорт дронов, но будут ли предоставляться такие разрешения или нет, на каких условиях, на каких основаниях – этот вопрос обсуждается.
"Сейчас мы в АОЗ сформировали свои предложения в Министерство обороны. Какое именно будет принято решение, пока неизвестно", – уточнил Жумадилов.
Он добавил, что по состоянию на середину февраля контрактование беспилотных систем продолжается в соответствии с объемом бюджета, выделенного на БпЛА. В течение следующих недель в АОЗ обещают эту работу проделать в полном объеме.
- 5 января 2025 года Сырский сообщил, что в украинском войске возросло количество применения беспилотников. Только за декабрь 2024 года было поражено более 54 000 целей россиян, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.
- В Минобороны заявили, что количество беспилотных систем, которые Силы обороны получают в месяц, в десять раз возросло против начала 2024 года.
- 9 февраля Минобороны объявило о запуске проекта "Линия дронов", который должен "кардинально усилить" бригады и масштабировать опыт эффективного уничтожения оккупантов.