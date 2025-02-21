Жумадилов заявил, что в Украине производят больше БпЛА, чем государство может купить

Чиновник констатировал, что это актуализирует вопрос о разрешении на экспорт беспилотников

Арсен Жумадилов (Фото: ДОТ)

Украинский рынок беспилотников производит больше продукции, чем государство способно выкупать для армии. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал временный исполняющий обязанности директора Агентства оборонных закупок, генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

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По его словам, в Украине есть разница между способностью рынка и текущим состоянием финансов: государственного бюджета, бюджетов других уровней, непубличных источников финансирования, таких как благотворительные фонды и т.д.

"Совокупная способность рынка по состоянию на сегодня уже больше, чем совокупная способность нас, заказчиков, выкупать эти объемы", – констатировал чиновник.

По его мнению, это актуализирует вопрос разрешения на экспорт дронов, но будут ли предоставляться такие разрешения или нет, на каких условиях, на каких основаниях – этот вопрос обсуждается.

"Сейчас мы в АОЗ сформировали свои предложения в Министерство обороны. Какое именно будет принято решение, пока неизвестно", – уточнил Жумадилов.

Он добавил, что по состоянию на середину февраля контрактование беспилотных систем продолжается в соответствии с объемом бюджета, выделенного на БпЛА. В течение следующих недель в АОЗ обещают эту работу проделать в полном объеме.