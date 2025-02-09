В армии создали проект "Линия дронов" из элитных подразделений БпЛА – какие задачи

В частности, планируется формирование зоны уничтожения глубиной 10-15 километров, в которой оккупанты не смогут двигаться без потерь

Фото: "Птахи Мадяра"

Министерство обороны объявило о запуске проекта "Линия дронов", который должен "кардинально усилить" бригады и масштабировать опыт эффективного уничтожения российских окупантов. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров .

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"Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БПЛА", – написал он.

По словам чиновника, "Линия дронов" будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках ВСУ и Государственной пограничной службе.

Умеров отметил, что проект объединяет пехоту и БпЛА в "единую ударную систему". Это должно позволить:

→ формировать killzone (зону уничтожения) глубиной 10-15 километров, где оккупанты не смогут двигаться без потерь;

→ предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;

→ выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к позиции защитников.

По мнению министра, это "кардинально изменит тактику боя", предпочитая украинским военным.

В первый этап "Линии дронов входят пять элитных полков и бригад:

→ 20 отдельный полк "К-2";

→ 429 полк "Ахиллес";

→ 427 полк "РАРОГ";

→ 414 бригада "Птахи Мадяра";

→ Полк "Феникс" (бригада ГПСУ "Помста").

Накануне президент Владимир Зеленский опубликовал видео встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами этих подразделений.

5 января Сырский сообщил, что в украинской армии возросло количество применения беспилотников. Только за декабрь 2024 было поражено более 54 000 целей россиян, и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе.

В Минобороны заявили, что количество беспилотных систем, которые Силы обороны получают в месяц, в десять раз возросло в сравнении с началом 2024 года.