У війську створили проєкт "Лінія дронів" з елітних підрозділів БпЛА – які завдання

Зокрема, планується формування зони знищення глибиною 10-15 кілометрів, у якій окупанти не зможуть рухатися без втрат

Фото: "Птахи Мадяра"

Міністерство оборони оголосило про запуск проєкту "Лінія дронів", який має "кардинально посилити" бригади та масштабувати досвід ефективного знищення російських окупантів. Про це повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

"Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БПЛА", – написав він.

За словами чиновника, "Лінія дронів" буде масштабувати найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах ЗСУ та Державній прикордонній службі.

Умєров зазначив, що проєкт поєднує піхоту та БпЛА у "єдину ударну систему". Це має дозволити:

→ формувати killzone (зону знищення) глибиною 10-15 кілометрів, де окупанти не зможуть рухатися без втрат;

→ надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття;

→ виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до позицій захисників.

На думку міністра, це "кардинально змінить тактику бою", надаючи вирішальну перевагу українським військовим.

До першого етапу "Лінії дронів входять п'ять елітних полків та бригад:

→ 20 окремий полк "К-2";

→ 429 полк "Ахіллес";

→ 427 полк "РАРОГ";

→ 414 бригада "Птахи Мадяра";

→ Полк "Фенікс" (бригада ДПСУ "Помста").

Напередодні президент Володимир Зеленський опублікував відео зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командирами цих підрозділів.

5 січня Сирський повідомив, що в українському війську зросла кількість застосування безпілотників. Тільки за грудень 2024-го було уражено понад 54 000 цілей росіян, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе.

У Міноборони заявили, що кількість безпілотних систем, які Сили оборони отримують на місяць, удесятеро зросла проти початку 2024 року.