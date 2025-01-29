Батальйон "Ахіллес" розширився до окремого полку безпілотних систем, повідомив LIGA.net командир підрозділу Юрій Федоренко.

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Федоренко зазначив, що за неповні три роки повномасштабної війни військові підрозділу уразили та безповоротно знищили 19 853 російських цілі. Він наголосив, що у складі полку такий результат можна буде здобути впродовж 2025 року.

"Щоб розмістити усі розбиті сили та засоби ворога, необхідно шість Красних площ. Позитивний досвід потрібно масштабувати, тому було ухвалено рішення збільшити батальйон у полк", – розповів військовий.

Також він повідомив, що у полку відкриваються вакансії для операторів дронів, штурманів, техніків, інженерів-саперів та інших бойових і тилових професій.

Доєднатися до підрозділу можна як мобілізувавшись, так і підписавши контракт, а ще можливі переводи з інших військових частин. Окрім цього, приймаються кандидати, що раніше здійснили самовільне залишення частини (деталі тут).