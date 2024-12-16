На Борівському напрямку українські десантники 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом з батальйоном ударних БПАК "АХІЛЛЕС" відбили масований наступ бронетехніки противника. Відео оприлюднила пресслужба 77 бригади.

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Так, за допомогою дронів та інших вогневих засобів знищено понад чотири одиниці ворожих танків та бойових машин піхоти (БМП).