На Боровском направлении украинские десантники 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады вместе с батальоном ударных БПАК "АХИЛЛЕС" отразили массированное наступление бронетехники противника. Видео обнародовала пресс-служба 77 бригады.

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Так, с помощью дронов и других огневых средств уничтожено более четырех единиц вражеских танков и боевых машин пехоты (БМП).