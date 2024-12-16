ДШВ показали, как пылает бронетехника РФ, которая пошла в массированный штурм – видео
На Боровском направлении украинские десантники 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады вместе с батальоном ударных БПАК "АХИЛЛЕС" отразили массированное наступление бронетехники противника. Видео обнародовала пресс-служба 77 бригады.
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Так, с помощью дронов и других огневых средств уничтожено более четырех единиц вражеских танков и боевых машин пехоты (БМП).
- Самыми горячими направлениями на фронте остаются Кураховское и Покровское.
- В 10 км от Курахово образовался "Успеновский мешок", подробнее об этом читайте в материале LIGA.net.