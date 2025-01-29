Батальон "Ахиллес" расширился в отдельный полк беспилотных систем, сообщил LIGA.net командир подразделения Юрий Федоренко.

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Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко масштабировался в 429 отдельный полк беспилотных систем в составе Сухопутных войск ВСУ.

Федоренко отметил, что за неполные три года полномасштабной войны военные подразделения поразили и безвозвратно уничтожили 19 853 российских цели. Он подчеркнул, что в составе полка такой результат можно будет получить в течение 2025 года.

"Чтобы разместить все разбитые силы и средства врага, необходимо шесть Красных площадей. Положительный опыт нужно масштабировать, поэтому было принято решение увеличить батальон в полк", – рассказал военный.

Также он сообщил, что в полку открываются вакансии для операторов дронов, штурманов, техников, инженеров-саперов, других боевых и тыловых профессий.

Присоединиться к подразделению можно как мобилизовавшись, так и подписав контракт, а также возможны переводы из других воинских частей. Кроме того, принимаются кандидаты, ранее осуществившие самовольное оставление части (подробности здесь).