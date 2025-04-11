Глава Минстратегпрома Герман Сметанин (Фото: пресс-служба ведомства)

В 2024 году Украина создала новую ракету-дрон "Барс", ранее о ней не сообщалось. О таком образце вооружения, как передает корреспондент LIGA.net, рассказал министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".

"[В 2024 году] у нас появились такие крылатые ракеты и класс новых принципиально ракет как ракеты-дроны. Это "Паляница", это "Пекло", это "Рута", это "Барс"", – рассказал чиновник.

Впоследствии Минстратегпром уточнил LIGA.net, что "Барс" – это новая украинская ракета-дрон.

В то же время, детали насчет нее пока не разглашаются, отметили в ведомстве.

Также на брифинге Сметанин отметил, что если в 2023 году Украина производила лишь одну модель крылатых ракет "Нептун", то в 2024-м появилось "очень много новых изделий", которые обеспечили в восемь раз больший объем производства, чем годом ранее.