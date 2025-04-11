Украина производит больше самоходной артиллерии, чем весь свободный мир вместе взятый – Сметанин

В 2024 году украинское производство таких артиллерийских вооружений выросло втрое в абсолютных показателях, заявил глава Минстратегпрома

САУ "Богдана" (Фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Украина производит больше самоходной артиллерии, чем все страны свободного мира вместе взятые. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".

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По его словам, в 2024 году украинское производство таких артиллерийских вооружений выросло втрое в абсолютных показателях.

Также Сметанин отметил, что в Украине была создана новая версия самоходной артиллерийской установки "Богдана" – прицепной вариант "Богдана-Б".

УТОЧНЕНО. В Минстратегпроме уточнили LIGA.net, что Сметанин имел ввиду производство именно самоходной артиллерии (конкретно об изготовлении Украиной САУ "Богдана"). В соответствии с этим были исправлены заголовок и начало новости.

СПРАВКА 2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица. Стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом.