Украина производит больше самоходной артиллерии, чем весь свободный мир вместе взятый – Сметанин

Украина производит больше самоходной артиллерии, чем весь свободный мир вместе взятый – Сметанинуточнено
Украина производит больше самоходной артиллерии, чем все страны свободного мира вместе взятые. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".
По его словам, в 2024 году украинское производство таких артиллерийских вооружений выросло втрое в абсолютных показателях.
Также Сметанин отметил, что в Украине была создана новая версия самоходной артиллерийской установки "Богдана" – прицепной вариант "Богдана-Б".
УТОЧНЕНО. В Минстратегпроме уточнили LIGA.net, что Сметанин имел ввиду производство именно самоходной артиллерии (конкретно об изготовлении Украиной САУ "Богдана"). В соответствии с этим были исправлены заголовок и начало новости.
2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица. Стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом.
- 15 сентября 2024 года глава Минобороны Дании сообщил, что страна заказала в Украине 18 таких САУ для ВСУ в июле – и украинские защитники уже получили системы. Чиновник отметил, что в Европе это заняло бы несколько лет.
- 1 октября президент Зеленский заявил, что Украина производит 15 "Богдан" ежемесячно.
- 4 марта 2025 года премьер Шмыгаль заявил, что, начиная с этого года, Украина сможет полностью обеспечивать свои потребности в артиллерии.