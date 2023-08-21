1 отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна опубликовала видео работы расчета самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства.
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САУ "Богдана" накрыла россиян огнем, в результате чего была разбита рота противника.
На видео украинский военнослужащий сообщает, что "рота солдат легла" в результате удара по россиянам 10 кассетными и 10 осколочно-фугасными снарядами.
- С начала полномасштабной российско-украинской войны ВСУ уничтожили около 257 930 россиян и тысячи единиц техники армии РФ.
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