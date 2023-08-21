UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Рота солдат легла". САУ "Богдана" накрыла россиян кассетными и фугасными снарядами: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 18:16
Видео: 1 отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

1 отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна опубликовала видео работы расчета самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства.

САУ "Богдана" накрыла россиян огнем, в результате чего была разбита рота противника.

На видео украинский военнослужащий сообщает, что "рота солдат легла" в результате удара по россиянам 10 кассетными и 10 осколочно-фугасными снарядами.

  • С начала полномасштабной российско-украинской войны ВСУ уничтожили около 257 930 россиян и тысячи единиц техники армии РФ.

Читайте также: Кассетные снаряды оказались полезны для ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях – WP

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотерисаубогданакассетные боеприпасы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 