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"Рота солдат лягла". САУ "Богдана" накрила росіян касетними і фугасними снарядами – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 18:16
Відео: 1 окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна
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1 окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна опублікувала відео роботи розрахунку самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва.

САУ "Богдана" накрила росіян вогнем, внаслідок чого було розбито роту противника.

На відео українській військовослужбовець повідомляє, що "рота солдат лягла" внаслідок удару по росіянах 10 касетними і 10 осколково-фугасними снарядами.

  • Від початку повномасштабної російсько-української війни ЗСУ знищили близько 257 930 росіян і тисячі одиниць техніки армії РФ.

Читайте також: Касетні снаряди виявилися корисними для ЗСУ на Лиманському та Куп'янському напрямках – WP

Оксана Житнюк
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війнавтратикасетні боєприпасиСАУБогдана
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