1 окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна опублікувала відео роботи розрахунку самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва.

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САУ "Богдана" накрила росіян вогнем, внаслідок чого було розбито роту противника.

На відео українській військовослужбовець повідомляє, що "рота солдат лягла" внаслідок удару по росіянах 10 касетними і 10 осколково-фугасними снарядами.

Від початку повномасштабної російсько-української війни ЗСУ знищили близько 257 930 росіян і тисячі одиниць техніки армії РФ.

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