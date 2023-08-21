ЗСУ ліквідували 460 окупантів, спалили 19 артсистем та дюжину танків – Генштаб
21.08.2023, 08:21
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 19 артилерійських систем та 12 танків ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні бойові втрати окупантів на 21 серпня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4358 (+12);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8449 (+14);
‒ артилерійських систем ‒ 5264 (+19);
‒ РСЗВ ‒ 719 (+2);
‒ засобів ППО ‒ 489 (+3);
‒ літаків ‒ 315;
‒ гелікоптерів ‒ 316;
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4309 (+5);
‒ крилатих ракет ‒ 1406;
‒ кораблів / катерів ‒ 18;
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7692 (+12);
‒ спеціальної техніки ‒ 794 (+4).
- 18 серпня 2023 року Сили оборони знищили черговий ударний вертоліт Ка-52 окупантів на Таврійському напрямку.
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