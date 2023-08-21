ЗСУ ліквідували 460 окупантів, спалили 19 артсистем та дюжину танків – Генштаб

Минулої доби Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 19 артилерійських систем та 12 танків ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати окупантів на 21 серпня орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4358 (+12);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8449 (+14);

‒ артилерійських систем ‒ 5264 (+19);

‒ РСЗВ ‒ 719 (+2);

‒ засобів ППО ‒ 489 (+3);

‒ літаків ‒ 315;

‒ гелікоптерів ‒ 316;

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4309 (+5);

‒ крилатих ракет ‒ 1406;

‒ кораблів / катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7692 (+12);

‒ спеціальної техніки ‒ 794 (+4).

18 серпня 2023 року Сили оборони знищили черговий ударний вертоліт Ка-52 окупантів на Таврійському напрямку.

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