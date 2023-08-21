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Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Куп'янська, в районі Бахмута та Мар'їнки – карта

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 06:52
Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Куп'янська, в районі Бахмута та Мар'їнки – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти безуспішно наступали біля Куп'янська, в районі Бахмута і Мар'їнки. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 21 серпня.

Як зазначається, минулої доби сталося понад 25 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Куп'янська, в районі Бахмута та Мар'їнки – карта

На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Курдюмівки Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Куп'янська, в районі Бахмута та Мар'їнки – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися наступати біля Куп'янська, в районі Бахмута та Мар'їнки – карта

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили пункт управління і три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Читайте також: Зеленський: Ми не починали контрнаступ раніше, бо не було чим. Загинули б тисячі

Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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