Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно наступали у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 21 августа.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

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