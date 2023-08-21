UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 06:52
Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно наступали у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 21 августа.

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Читайте также: Зеленский: Мы не начинали контрнаступление раньше, так как было нечем. Погибли бы тысячи

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасводкагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 