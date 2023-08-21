UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, сожгли 19 артсистем и дюжину танков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 08:21
ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, сожгли 19 артсистем и дюжину танков – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 460 оккупантов, уничтожили 19 артиллерийских систем и 12 танков врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов на 21 августа ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 257 930 (+460) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4358 (+12);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8449 (+14);

‒ артиллерийских систем ‒ 5264 (+19);

‒ РСЗО ‒ 719 (+2);

‒ средств ПВО ‒ 489 (+3);

‒ самолетов ‒ 315;

‒ вертолетов ‒ 316;

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4309 (+5);

‒ крылатых ракет ‒ 1406;

‒ кораблей / катеров ‒ 18;

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7692 (+12);

‒ специальной техники ‒ 794 (+4).

Фото: Генштаб

Читайте также: Генштаб: Россияне пытались наступать у Купянска, в районе Бахмута и Марьинки – карта

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 