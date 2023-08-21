ВСУ ликвидировали 460 оккупантов, сожгли 19 артсистем и дюжину танков – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 460 оккупантов, уничтожили 19 артиллерийских систем и 12 танков врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов на 21 августа ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 257 930 (+460) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4358 (+12);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8449 (+14);
‒ артиллерийских систем ‒ 5264 (+19);
‒ РСЗО ‒ 719 (+2);
‒ средств ПВО ‒ 489 (+3);
‒ самолетов ‒ 315;
‒ вертолетов ‒ 316;
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4309 (+5);
‒ крылатых ракет ‒ 1406;
‒ кораблей / катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7692 (+12);
‒ специальной техники ‒ 794 (+4).
- 18 августа 2023 года Силы обороны уничтожили очередной ударный вертолет Ка-52 оккупантов на Таврическом направлении.
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