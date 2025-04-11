Україна виробляє більше самохідної артилерії, ніж увесь вільний світ разом узятий – Сметанін

У 2024 році українське виробництво таких артилерійських озброєнь зросло втричі в абсолютних показниках, заявив голова Мінстратегпрому

САУ "Богдана" (Фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Україна виробляє більше самохідної артилерії, аніж усі країни вільного світу разом узяті. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024".

За його словами, у 2024 році українське виробництво таких артилерійських озброєнь зросло втричі в абсолютних показниках.

Також Сметанін зауважив, що в Україні створили нову версію самохідної артилерійської установки "Богдана" – причіпний варіант "Богдана-Б".

УТОЧНЕНО. У Мінстратегпромі уточнили LIGA.net, що Сметанін мав на увазі виробництво саме самохідної артилерії (конкретно про виготовлення Україною САУ "Богдана"). Згідно з цим були виправлені заголовок та початок новини.

ДОВІДКА 2С22 "Богдана" – українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом.