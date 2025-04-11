Украина может производить до 10 млн FPV-дронов в год – Минстратегпром

В 2024 году Украина произвела 2,2 млн единиц, в этом году производители страны "еще больше нарастили объемы", заявил Сметанин

Иллюстративное фото: 35 отдельная бригада морской пехоты

Украинские производители могут производить до 10 млн FPV-беспилотников в год. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net , сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".

Чиновник сообщил, что в 2024 году Украина произвела 2,2 млн единиц FPV-дронов, а в этом году производители страны "еще больше нарастили объемы".

В то же время, отметил Сметанин, самым главным в этом является не рост количества, а локализация компонентов для беспилотников, которые на сегодняшний день уже производятся на территории Украины.

Речь идет о моторах и платах инициации, а также в Украине начали производить камеры для FPV-беспилотников, добавил министр.

"Поэтому здесь у нас есть качественный прорыв по этому направлению", – подытожил чиновник.