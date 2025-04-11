Украина может производить до 10 млн FPV-дронов в год – Минстратегпром
Украинские производители могут производить до 10 млн FPV-беспилотников в год. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net , сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин на брифинге "Украинское оружие 2024".
Чиновник сообщил, что в 2024 году Украина произвела 2,2 млн единиц FPV-дронов, а в этом году производители страны "еще больше нарастили объемы".
В то же время, отметил Сметанин, самым главным в этом является не рост количества, а локализация компонентов для беспилотников, которые на сегодняшний день уже производятся на территории Украины.
Речь идет о моторах и платах инициации, а также в Украине начали производить камеры для FPV-беспилотников, добавил министр.
"Поэтому здесь у нас есть качественный прорыв по этому направлению", – подытожил чиновник.
- 20 февраля Минобороны сообщило, что в этом году хочет потратить 44 млрд грн на закупку FPV-дронов, в том числе на оптоволокне.
- 10 марта Минобороны заявило, что планирует увеличить объемы закупок дронов втрое по сравнению с предыдущим годом и выйти на 4,5 млн FPV-дронов в 2025 году.
- 29 марта советник Зеленского Камышин сообщил, что Украина способна производить 5 млн FPV-беспилотников в год, но из-за отсутствия финансирования в 2024-м произвела только 2 млн.