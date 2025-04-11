Україна може виробляти до 10 млн FPV-дронів на рік – Мінстратегпром
Українські виробники можуть виготовляти до 10 млн FPV-безпілотників на рік. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024".
Чиновник повідомив, що у 2024 році Україна виготовила 2,2 млн одиниць FPV-дронів, а цього року виробники країни "ще більше наростили обсяги".
Водночас, зауважив Сметанін, найголовнішим у цьому є не зростання кількості, а локалізація компонентів для безпілотників, які на сьогодні вже виготовляються на території України.
Йдеться про мотори та плати ініціації, а також в Україні почали складати виробництво камер для FPV-безпілотників, додав міністр.
"Тому тут у нас є якісний прорив на цьому напрямку", – підсумував чиновник.
- 20 лютого Міноборони повідомило, що цьогоріч хоче витратити 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні.
- 10 березня Міноборони заявило, що планує збільшити обсяги закупівель дронів утричі, порівнюючи з попереднім роком, і вийти на 4,5 млн FPV-дронів у 2025 році.
- 29 березня радник Зеленського Камишін повідомив, що Україна здатна виготовляти 5 млн FPV-безпілотників на рік, але через брак фінансування у 2024-му виготовила лише 2 млн.