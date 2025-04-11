Україна може виробляти до 10 млн FPV-дронів на рік – Мінстратегпром

У 2024 році Україна виготовила 2,2 млн одиниць, цього року виробники країни "ще більше наростили обсяги", заявив Сметанін

Ілюстративне фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Українські виробники можуть виготовляти до 10 млн FPV-безпілотників на рік. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024".

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Чиновник повідомив, що у 2024 році Україна виготовила 2,2 млн одиниць FPV-дронів, а цього року виробники країни "ще більше наростили обсяги".

Водночас, зауважив Сметанін, найголовнішим у цьому є не зростання кількості, а локалізація компонентів для безпілотників, які на сьогодні вже виготовляються на території України.

Йдеться про мотори та плати ініціації, а також в Україні почали складати виробництво камер для FPV-безпілотників, додав міністр.

"Тому тут у нас є якісний прорив на цьому напрямку", – підсумував чиновник.