У Трампа назвали возможное перемирие началом конца российско-украинской войны

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Полное 30-дневное перемирие начнет процесс завершения российско-украинской войны, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США, остановите убийства – немедленно", – сообщил Келлог.

Накануне на полях встречи "коалиции желающих", президент Владимир Зеленский и европейские партнеры провели телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.

Москва пока не согласилась с этой идеей.