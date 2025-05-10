У Трампа назвали возможное перемирие началом конца российско-украинской войны
Полное 30-дневное перемирие начнет процесс завершения российско-украинской войны, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. Такое сообщение он опубликовал в соцсети X.
"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США, остановите убийства – немедленно", – сообщил Келлог.
Накануне на полях встречи "коалиции желающих", президент Владимир Зеленский и европейские партнеры провели телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
Москва пока не согласилась с этой идеей.
- Премьер Великобритании Стармер заявил, что если диктатор Путин не согласится на предложение о 30-дневном перемирии, то США и Европа усилят военную помощь и санкции против страны-агрессора, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
Президент Франции Макрон сообщил, что если Россия нарушит 30-дневное прекращение огня, то Европа и Штаты введут против нее "массированные санкции", скоординированные между ними.
- Также Макрон рассказал, что мониторинг перемирия будут, прежде всего, обеспечивать США, но другие партнеры также будут привлечены.