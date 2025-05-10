Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Эту бессмысленную войну нужно закончить
Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с призывом закончить "бессмысленную войну". Свое заявление он сделал на пресс-конференции в Овальном кабинете.
Он напомнил, что обе стороны несут потери и это необходимо прекращать.
"Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту бессмысленную войну следует закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран", – сказал президент США.
Накануне Трамп побеседовал с Зеленским и после этого призвал к 30-дневной тишине. В противном случае он пригрозил ввести санкции.
- 9 мая канцлер Германии Мерц также пригрозил России санкциями, если она не согласится на длительное перемирие.
- Лидер Франции Макрон заявил о готовности "реагировать решительно", если РФ не согласится на перемирие.
- Reuters сообщало, что США и Европа предложат Москве новое перемирие на 30 дней. В случае отказа могут быть введены совместные санкции.