Трамп обратился к Зеленскому и Путину: Эту бессмысленную войну нужно закончить

Лидер США напомнил о жертвах с обеих сторон среди военных и не только

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с призывом закончить "бессмысленную войну". Свое заявление он сделал на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Он напомнил, что обе стороны несут потери и это необходимо прекращать.

"Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту бессмысленную войну следует закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран", – сказал президент США.

Накануне Трамп побеседовал с Зеленским и после этого призвал к 30-дневной тишине. В противном случае он пригрозил ввести санкции.