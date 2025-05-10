Трамп звернувся до Зеленського та Путіна: Цю безглузду війну треба закінчити

Лідер США нагадав про жертви з обох боків серед військових і не лише

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп звернувся до президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна із закликом закінчити "безглузду війну". Свою заяву він зробив на пресконференції в Овальному кабінеті.

Він нагадав, що обидві сторони зазнають втрат і це необхідно припиняти.

"Росія та Україна щотижня втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. Я вважаю, що цю безглузду війну слід закінчити. Це моє послання для лідерів обох країн", – сказав президент США.

Напередодні Трамп поспілкувався із Зеленським і після цього закликав до 30-денної тиші. Інакше він погрожував запровадити санкції.

У Європі приєдналися до міжнародних партнерів, включаючи США, у заклику до повного, безумовного припинення вогню терміном не менше 30 днів. Про це йдеться у заяві Верховного представника від імені Європейського Союзу.

"Ця пауза в бойових діях може стати важливим кроком на шляху до скорочення страждань цивільного населення та надати простір для змістовних переговорів про справжній мир, спрямований на припинення агресивної війни Росії та відновлення всеосяжного, справедливого та міцного миру", – сказано у повідомленні.

У Європі зазначили, що Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру.