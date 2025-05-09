Макрон заявил о готовности "реагировать решительно", если РФ не согласится на перемирие
Франция вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами будет готова "реагировать решительно", если Россия не согласится на перемирие на 30 дней. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).
Он рассказал, что минувшей ночью провел несколько телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Макрона, он приветствовал четкий призыв американского коллеги к безусловному 30-дневному прекращению огня. Президент Франции добавил, что утром 9 мая этот призыв был поддержан британскими и скандинавскими партнерами.
"Мы все должны работать над этим без промедлений, без притворства или тактики затягивания", — подчеркнул лидер Франции.
Он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня около двух месяцев назад.
"Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если этого не удастся, мы будем готовы решительно реагировать со всеми европейцами и в тесной координации с США", — подчеркнул Макрон.
- 28 апреля 2025 года Макрон заявил, что Европа и США усилят давление на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня.
- Накануне Трамп после разговора с Зеленским в очередной раз призвал к прекращению огня в российско-украинской войне и пригрозил санкциями.