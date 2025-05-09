Макрон заявил о готовности "реагировать решительно", если РФ не согласится на перемирие

Президент Франции напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня около двух месяцев назад

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Samson/EPA)

Франция вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами будет готова "реагировать решительно", если Россия не согласится на перемирие на 30 дней. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Он рассказал, что минувшей ночью провел несколько телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Макрона, он приветствовал четкий призыв американского коллеги к безусловному 30-дневному прекращению огня. Президент Франции добавил, что утром 9 мая этот призыв был поддержан британскими и скандинавскими партнерами.

"Мы все должны работать над этим без промедлений, без притворства или тактики затягивания", — подчеркнул лидер Франции.

Он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня около двух месяцев назад.

"Теперь я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если этого не удастся, мы будем готовы решительно реагировать со всеми европейцами и в тесной координации с США", — подчеркнул Макрон.