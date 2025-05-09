США и Европа предложат Москве новое перемирие, пригрозят санкциями – Reuters

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Соединенные Штаты и их европейские союзники заканчивают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня, которое, в случае отказа со стороны РФ, приведет к совместному введению новых санкций против Москвы. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на анонимный дипломатический источник из Франции.

"У нас еще нет окончательного проекта, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения (Позиций. – Ред.)", – рассказал собеседник.

По его словам, "в ближайшие часы и дни" может быть объявление о 30-дневном или частичном прекращении огня – формат "все еще обсуждается".

"Мы подходим к тому моменту, когда не будем ждать официального ответа от Москвы на совместное предложение объявить это перемирие", – сообщил собеседник.

Источник отметил, что до сих пор продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня или предоставить России короткое время для ответа; в то же время в случае отказа против Москвы будут введены новые санкции США и Европейского Союза.

Как отмечает медиа, обе стороны координируют действия по санкционным пакетам.

По данным Reuters, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (на прошлой неделе у него была встреча с американским коллегой Марком Рубио в Вашингтоне) присоединится к президенту Эмманюэлю Макрону в Киеве 10 мая, где состоится встреча ближайших партнеров Украины и обсуждение американского и европейского предложения насчет перемирия.

Источник рассказал, что политические и технические переговоры между Европой и Штатами активизировались на прошлой неделе.

"Мы почувствовали в дискуссиях с американцами определенное раздражение позицией России, недостаточной реакцией и серьезностью в ее ответах на то, что предлагалось ранее. Решение практически принято", – подытожил собеседник.