С начала "перемирия" Путина на фронте произошло более 100 боеприкосновений – Генштаб

С начала суток 8 мая по всей линии фронта произошло 117 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток, которые российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирием", на фронте произошло уже более 100 боевых столкновений. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении, где Силы обороны отразили 41 атаку российских оккупационных войск.

На Новопавловском направлении произошло 19 боевых столкновений, на Лиманском – 17. На Курском украинские военные отразили семь атак россиян.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий, на Купянском – три. Также войска РФ наступали на Северском, Краматорском, Ореховском, Харьковском и Приднепровском направлениях.