С начала "перемирия" Путина на фронте произошло более 100 боеприкосновений – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток, которые российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирием", на фронте произошло уже более 100 боевых столкновений. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении, где Силы обороны отразили 41 атаку российских оккупационных войск.

На Новопавловском направлении произошло 19 боевых столкновений, на Лиманском – 17. На Курском украинские военные отразили семь атак россиян.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий, на Купянском – три. Также войска РФ наступали на Северском, Краматорском, Ореховском, Харьковском и Приднепровском направлениях.

  • Несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным "перемирие", которое должно было наступить с 00:00 8 мая, утром были зафиксированы атаки разных видов оружия на Харьковщине и Сумщине. Известно об одном погибшем и четырех раненых.
  • Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин сказал, что украинские военные в рамках оборонной операции отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, которые продолжаются, несмотря на объявленное "перемирие".
Читайте также
Трамп отреагировал на "трехдневное перемирие" Путина: Это много, если вспомнить, с чего мы начинали
владимир путинперемириегенштабфронт