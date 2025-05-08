С начала "перемирия" Путина на фронте произошло более 100 боеприкосновений – Генштаб
С начала суток, которые российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирием", на фронте произошло уже более 100 боевых столкновений. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении, где Силы обороны отразили 41 атаку российских оккупационных войск.
На Новопавловском направлении произошло 19 боевых столкновений, на Лиманском – 17. На Курском украинские военные отразили семь атак россиян.
На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий, на Купянском – три. Также войска РФ наступали на Северском, Краматорском, Ореховском, Харьковском и Приднепровском направлениях.
- Несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным "перемирие", которое должно было наступить с 00:00 8 мая, утром были зафиксированы атаки разных видов оружия на Харьковщине и Сумщине. Известно об одном погибшем и четырех раненых.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин сказал, что украинские военные в рамках оборонной операции отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, которые продолжаются, несмотря на объявленное "перемирие".