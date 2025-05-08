Від початку "перемир'я" Путіна на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень – Генштаб

Від початку доби 8 травня по усій лінії фронту відбулося 117 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби, яку російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'ям", на фронті відбулося вже понад 100 бойових зіткнень. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

За даними військових, від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 41 атаку російських окупаційних військ.

На Новопавлівському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, на Лиманському – 17. На Курському українські військові відбили сім атак росіян.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п'ять штурмових дій, на Куп'янському – три. Також війська РФ наступали на Сіверському, Краматорському, Оріхівському, Харківському та Придніпровському напрямках.