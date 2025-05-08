Від початку "перемир'я" Путіна на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень – Генштаб
Від початку доби, яку російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'ям", на фронті відбулося вже понад 100 бойових зіткнень. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
За даними військових, від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 41 атаку російських окупаційних військ.
На Новопавлівському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, на Лиманському – 17. На Курському українські військові відбили сім атак росіян.
На Торецькому напрямку ворог здійснив п'ять штурмових дій, на Куп'янському – три. Також війська РФ наступали на Сіверському, Краматорському, Оріхівському, Харківському та Придніпровському напрямках.
- Попри оголошене диктатором Володимиром Путіним "перемир'я", яке мало настати з 00:00 8 травня, зранку були зафіксовані атаки з різних видів зброї на Харківщині та Сумщині. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин сказав, що українські військові в межах оборонної операції відповідають на штурмові дії російських окупантів, які продовжуються попри оголошене "перемир'я".