Путінське "перемир'я": РФ вдарила по Харківщині та Сумщині, є загиблі та поранені – фото
Попри оголошене диктатором Володимиром Путіним "перемир'я", яке мало наступити з 00:00 8 травня, зранку зафіксовані атаки з різного виду зброї на Харківщині та Сумщині. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.
Як повідомили у Повітряних силах України, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Загинула одна людина.
Зранку 8 травня ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади.
Внаслідок атаки один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.
З-під завалів дома врятували жінку.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, 8 травня близько 07:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero, який рухався по дорозі біля с. Великі Проходи (Дергачівська міська громада Харківської області).
Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Факти порушення "перемир'я" підтвердили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
"Росія порушує самопроголошене "перемир‘я", обстрілюючи Сумщину, а також на фронті Сходу, Харківщини. Самі оголосили, самі ж і порушують", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
- 7 травня РФ вдарила фугасною авіабомбою по житловому багатоповерховому будинку у Костянтинівці Донецької області. Поранення отримали 12 людей, ще одну жінку шукають під завалами.
- В той же день у період із 14:30 до 20:30 противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Це була третя за добу хвиля російської атаки, під час якої збито 20 "шахедів".