Путінське "перемир'я": РФ вдарила по Харківщині та Сумщині, є загиблі та поранені – фото

Постраждала на Сумщині (Фото: ДСНС)

Попри оголошене диктатором Володимиром Путіним "перемир'я", яке мало наступити з 00:00 8 травня, зранку зафіксовані атаки з різного виду зброї на Харківщині та Сумщині. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

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Як повідомили у Повітряних силах України, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Загинула одна людина.

Зранку 8 травня ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади.

Внаслідок атаки один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

З-під завалів дома врятували жінку.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, 8 травня близько 07:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero, який рухався по дорозі біля с. Великі Проходи (Дергачівська міська громада Харківської області).

Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Факти порушення "перемир'я" підтвердили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Росія порушує самопроголошене "перемир‘я", обстрілюючи Сумщину, а також на фронті Сходу, Харківщини. Самі оголосили, самі ж і порушують", – написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.